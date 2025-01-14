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Байден: Путин хотел захватить Киев, но его там не было, а я был

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Путину не удалось достичь ни одной стратегической цели

Байден: Путин хотел захватить Киев, но его там не было, а я был

president.gov.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Джо Байден, подводя итоги внешней политики его администрации, вспомнил о войне России против Украины и еще раз повторил, что Москва не достигла своих "стратегических целей".

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Об этом Байден заявил в Государственном департаменте США в понедельник, 13 января, сообщает "Европейская правда".

Байден вспомнил о полномасштабном российском вторжении в Украину, говоря о том, что при его администрации враги США ослабли, в том числе и Россия.

"Когда Путин вторгся в Украину, он думал, что захватит Киев за считанные дни. На самом же деле после начала войны в центре Киева побывал я, а не он. Путин этого не сделал", – пошутил американский президент.

"Ехать на поезде было долго! Но я – единственный верховный главнокомандующий (США. – Ред.), который посетил зону боевых действий, которая не контролируется войсками США", – добавил он.

По словам президента, США помогли Украине и остановили Путина, поэтому за почти три года полномасштабного вторжения ему "не удалось достичь ни одной стратегической цели".

"Ему до сих пор не удалось покорить Украину. Не удалось сломать единство НАТО. Не удалось захватить значительных территорий", – перечислил Байден.

Позже он назвал две задачи, которые поставил перед собой с начала полномасштабного вторжения России: сплотить мир в поддержку Украины и "избежать войны между двумя ядерными державами".

"Нам удалось и то, и другое. И сегодня Украина – все еще свободная и независимая страна, которая имеет потенциал на светлое будущее. Мы заложили основу для следующей администрации, чтобы они могли защитить светлое будущее украинского народа", – подытожил Байден.

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