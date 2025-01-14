  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Цыганык: Шахтер начинает терять авторитет. Им все чаще отказывают
В тренде

Цыганык: Шахтер начинает терять авторитет. Им все чаще отказывают

Общие новости
Обновлено

Комментатор обратил внимание на проигрыш горняков в борьбе за футболистов

Цыганык: Шахтер начинает терять авторитет. Им все чаще отказывают

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Журналист Игорь Цыганык оценил отказ Ильи Крупского переходить в "Шахтер".

"Когда такое было, чтобы "Шахтеру" отказывали? Летом Пихаленок не захотел вернуться, выбрал "Динамо". Теперь Крупский. Неприятная история для "Шахтера", который, по моему мнению, начинает терять авторитет”.

Читайте такжеЦыганык: Демонстрировать такой уровень игры с командой, которую собрал Буткевич – это преступление. Полесье должно быть вместо Александрии

“Им все чаще начинают отказывать, чего не было давно. Есть кризис в управлении. В "Шахтер" бежали все – за деньгами, амбициями, Лигой чемпионов", – подчеркнул комментатор.

В первом спарринге на сборах "горняки" расписали ничью с загребским "Динамо".

По теме
yellow-arrow
Вацко: Я бы сказал, что Слюбик находится на правах аренды. Все в его руках. Динамо ничего не теряет
yellow-arrow
Первая ничья Динамо на сборе, Полесья подписало 17-летнего бразильца. Главные новости за 13 января
yellow-arrow
Аутсайдер польской Экстракляссы заинтересовался Бесединым
Игорь Цыганык Шахтер (Донецк) Александр Пихаленок Илья Крупский
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ігор Циганик
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости