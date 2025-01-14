Цыганык: Шахтер начинает терять авторитет. Им все чаще отказывают
Комментатор обратил внимание на проигрыш горняков в борьбе за футболистов
Фото з відкритих джерел
Журналист Игорь Цыганык оценил отказ Ильи Крупского переходить в "Шахтер".
"Когда такое было, чтобы "Шахтеру" отказывали? Летом Пихаленок не захотел вернуться, выбрал "Динамо". Теперь Крупский. Неприятная история для "Шахтера", который, по моему мнению, начинает терять авторитет”.
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“Им все чаще начинают отказывать, чего не было давно. Есть кризис в управлении. В "Шахтер" бежали все – за деньгами, амбициями, Лигой чемпионов", – подчеркнул комментатор.
В первом спарринге на сборах "горняки" расписали ничью с загребским "Динамо".
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Источник:Ігор Циганик
Опубликовал: Александр Симченко
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