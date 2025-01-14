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Вацко: Я бы сказал, что Слюбик находится на правах аренды. Все в его руках. Динамо ничего не теряет

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Комментатор оценил перспективы сотрудничества защитника и киевлян

Вацко: Я бы сказал, что Слюбик находится на правах аренды. Все в его руках. Динамо ничего не теряет

Скріншот - Вацко Live

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Журналист Виктор Вацко объяснил детали вероятного перехода Богдана Слюбика в "Динамо".

"Сейчас оценивать футболистов по игре – бесполезно, потому что они сейчас все на тяжелых ногах. Сможет ли Слюбик вписаться в команду – говорить преждевременно. Насколько мне известно, у "Динамо" и "Руха" есть свои договоренности по трансферу Богдана.

Я бы сказал, что Слюбик сейчас находится на правах аренды. "Динамо" ничего не теряет в этой истории. Я такие переходы называю "аккуратными трансферами". "Динамо" не заплатило ничего на данный момент. Слышал, что "Рух" может быть в серьезном плюсе от перепродажи, но надо, чтобы Слюбик сперва в "Динамо" заиграл”.

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“Я считаю Богдана хорошим защитником. Он цепкий, агрессивный, у него отличная антропометрия. Слюбик среди всех защитников "Динамо" по антропометрии ближе всего к Забарному. Говорят, что для Шовковского антропометрия ЦЗ – один из основных критериев. У Слюбика большой опыт по отношению к другим динамовским центрбекам, кроме Попова.

Поэтому отправные позиции у Слюбика хорошие, а дальше все в его руках, ногах и голове. Как сможет адаптироваться к требованиям Шовковского, взаимодействию с партнерами, давлению требований. Это только от Богдана зависит", – убежден комментатор.

Защитник в этом сезоне провел всего 6 поединков, поскольку более трех месяцев пропустил из-за травмы.

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Виктор Вацко Динамо (Киев) Богдан Слюбик
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Александр Симченко
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