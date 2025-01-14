Вацко: Я бы сказал, что Слюбик находится на правах аренды. Все в его руках. Динамо ничего не теряет

Журналист Виктор Вацко объяснил детали вероятного перехода Богдана Слюбика в "Динамо".

"Сейчас оценивать футболистов по игре – бесполезно, потому что они сейчас все на тяжелых ногах. Сможет ли Слюбик вписаться в команду – говорить преждевременно. Насколько мне известно, у "Динамо" и "Руха" есть свои договоренности по трансферу Богдана.

Я бы сказал, что Слюбик сейчас находится на правах аренды. "Динамо" ничего не теряет в этой истории. Я такие переходы называю "аккуратными трансферами". "Динамо" не заплатило ничего на данный момент. Слышал, что "Рух" может быть в серьезном плюсе от перепродажи, но надо, чтобы Слюбик сперва в "Динамо" заиграл”.