Россияне в ночь на 14 января запустили по Украине 80 ударных беспилотников. ВСУ рассказали о работе сил ПВО

Россияне в ночь на 14 января запустили по Украине 80 ударных беспилотников типа Shahed.

ВСУ подтвердили сбитие 58 беспилотников в 11 областях. Ещё 21 беспилотник локационно потерян.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 58-ми ударных дронов типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях", - рассказали защитники.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

К сожалению, сбитые беспилотники нанесли ущерб в Сумской, Киевской, Житомирской, Харьковской и Черкасской областях.