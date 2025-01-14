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Россияне в ночь на 14 января запустили по Украине 80 ударных беспилотников. ВСУ рассказали о работе сил ПВО

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Россияне в ночь на 14 января запустили по Украине 80 ударных беспилотников. ВСУ рассказали о работе сил ПВО

Генштаб

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Россияне в ночь на 14 января запустили по Украине 80 ударных беспилотников типа Shahed.

ВСУ подтвердили сбитие 58 беспилотников в 11 областях. Ещё 21 беспилотник локационно потерян.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 58-ми ударных дронов типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях", - рассказали защитники.

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К сожалению, сбитые беспилотники нанесли ущерб в Сумской, Киевской, Житомирской, Харьковской и Черкасской областях.

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Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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