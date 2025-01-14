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ВСУ уничтожили 83 единицы автомобильной техники и 1330 человек личного состава. Генштаб рассказал о потерях противника

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ВСУ уничтожили 83 единицы автомобильной техники и 1330 человек личного состава. Генштаб рассказал о потерях противника

Фото - Генштаб ЗСУ

Владислав Прийменко Автор UA-Футбол
Новина українською

Генштаб рассказал о потерях противника в войне против Украины.

ВСУ уничтожили 83 единицы автомобильной техники, 72 беспилотника, 47 артиллерийских систем, 11 боевых бронированных машин и 3 танка. Не навредят Украине 1330 человек личного состава россиян.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.01.25 ориентировочно составили

  • личного состава - около 811 090 (+1330) человек;
  • танков - 9767 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин - 20 326 (+11) ед;
  • артиллерийских систем - 21 923 (+47) ед;
  • РСЗО - 1262 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1044 (+0) ед;
  • самолетов - 369 (+0) ед;
  • вертолетов - 331 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 22 276 (+72);
  • крылатые ракеты - 3018 (+0);
  • корабли / катера - 28 (+0) ед;
  • подводные лодки - 1 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 33 791 (+83) ед;
  • специальная техника - 3696 (+1).
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