ВСУ уничтожили 83 единицы автомобильной техники и 1330 человек личного состава. Генштаб рассказал о потерях противника
Спасибо нашим защитникам
Фото - Генштаб ЗСУ
Генштаб рассказал о потерях противника в войне против Украины.
ВСУ уничтожили 83 единицы автомобильной техники, 72 беспилотника, 47 артиллерийских систем, 11 боевых бронированных машин и 3 танка. Не навредят Украине 1330 человек личного состава россиян.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.01.25 ориентировочно составили
- личного состава - около 811 090 (+1330) человек;
- танков - 9767 (+3) ед;
- боевых бронированных машин - 20 326 (+11) ед;
- артиллерийских систем - 21 923 (+47) ед;
- РСЗО - 1262 (+1) ед;
- средства ПВО - 1044 (+0) ед;
- самолетов - 369 (+0) ед;
- вертолетов - 331 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 22 276 (+72);
- крылатые ракеты - 3018 (+0);
- корабли / катера - 28 (+0) ед;
- подводные лодки - 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 33 791 (+83) ед;
- специальная техника - 3696 (+1).
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