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Избавили от вредных выбросов. ВСУ поразили химзавод в Брянской области

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Избавили от вредных выбросов. ВСУ поразили химзавод в Брянской области

Zelenskiy Official

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ВСУ поразили химзавод в Брянской области.

Силы беспилотных систем (СБС) нанесли точный удар по Брянскому химическому заводу в городе Сельцо - одному из стратегических военному объекту. Завод производил компоненты для вооружения армии РФ.

"Завод производит порох, взрывчатку и компоненты для ракетного топлива, в частности боеприпасы для ствольной артиллерии, РСЗО, авиации, крылатых авиационных ракет "Х-59", вооружения ТОС-1 "Тосочка", системы дистанционного минирования "Земледелие", а также осуществляет капитальный ремонт РСЗО "Град", "Ураган" и "Торнадо-Г"", - сообщили СБС

СБС рассказали подробности.

"Дроны удачно отвлекли российскую ПВО, открыв путь для ракет, которые точно поразили основные цели. А БПЛА дальнего действия после ракетного удара уничтожили подстанции и другую важную инфраструктуру", - сообщили защитники.

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Момент поражения попал на видео.

Вечером 13 января российские СМИ сообщили об атаке беспилотников по Брянской области. После предположили, что Украина поразила химзавод, который находится в городе Сельцо.

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Источник:
Сили безпілотних систем
Опубликовал: Владислав Прийменко
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