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Операция завершена на мажорной ноте. ВСУ повторно поразили объект военного аэродрома в РФ. Видео

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Операция завершена на мажорной ноте. ВСУ повторно поразили объект военного аэродрома в РФ. Видео

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ВСУ повторно поразили объект военного аэродрома в РФ.

Ночью 14 января операторы 14-го отдельного полка БпАК Сил беспилотных систем атаковали военный аэродром "Энгельс-2" в Саратовской области РФ. На территории возник пожар.

По сообщениям 14-го отдельного полка, произошло возгорание цистерн с редким авиационным топливом для бомбардировщиков Ту-160, которые запускают ракеты по украинским городам.

"Многодневная комплексная операция по уменьшению возможностей стратегической авиации врага завершена", - сообщили защитники.

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Украинские военные показали видео поражения объекта

Напомним, что 8 января ВСУ поразили нефтебазу в Энгельсе.

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Источник:
14 окремий полк БпАК
Опубликовал: Владислав Прийменко
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