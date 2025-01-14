Операция завершена на мажорной ноте. ВСУ повторно поразили объект военного аэродрома в РФ. Видео
Жаркая ночь
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ВСУ повторно поразили объект военного аэродрома в РФ.
Ночью 14 января операторы 14-го отдельного полка БпАК Сил беспилотных систем атаковали военный аэродром "Энгельс-2" в Саратовской области РФ. На территории возник пожар.
По сообщениям 14-го отдельного полка, произошло возгорание цистерн с редким авиационным топливом для бомбардировщиков Ту-160, которые запускают ракеты по украинским городам.
"Многодневная комплексная операция по уменьшению возможностей стратегической авиации врага завершена", - сообщили защитники.
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Украинские военные показали видео поражения объекта
Напомним, что 8 января ВСУ поразили нефтебазу в Энгельсе.
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