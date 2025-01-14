В Украину прибыли министр обороны Германии и спикер сейма Латвии.

Министр обороны Германии прибыл с неанонсированным визитом. СМИ сообщают, что он обсудит дальнейшую военную поддержку Украины в войне.

"Это сигнал о том, что Германия, как крупнейшая страна НАТО в Европе, поддерживает Украину. Не сама, а вместе со многими другими союзниками", - заявил Писториус.

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Также в Украину прибыла спикер Сейма Латвии Дайга Миериня.

По словам заместителя председателя Верховной Рады Елены Кондратюк, у латвийской делегации запланирован ряд встреч с украинскими властями и представителями учебных и реабилитационных центров для военных.