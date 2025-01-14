ВСУ устроили самую массированную атаку по военным объектам РФ. Генштаб сообщил о еще двух попаданиях
Жаркая ночь
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Генштаб сообщил о еще двух попаданиях по военным объектам РФ.
По информации защитников, подразделения ГУР поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод и завод "Казаньоргсинтез".
На объектах возник пожар.
Российские источники писали о закрытии аэропорта в Казани и возгорании газовой станции. Информацию о поражении завода они не подтвердили.
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Генеральный штаб ВСУ заявил, что атаки будут продолжаться до полного прекращения войны против Украины.
"Целенаправленная и систематическая работа по поражению объектов, которые обеспечивают боеприпасами, военной техникой и горюче-смазочными материалами оккупационную армию РФ будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины", - сказали в Генштабе.
Ранее Генштаб сообщил о поражении военного аэродрома "Энгельс-2" и химзавода в Брянской области РФ.
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