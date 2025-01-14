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Гендиректор Укргидроэнерго назвал убытки от разрушения Каховской ГЭС

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Гендиректор Укргидроэнерго назвал убытки от разрушения Каховской ГЭС

фото из свободных источников

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Гендиректор "Укргидроэнерго" назвал убытки от разрушения Каховской ГЭС.

По словам Игоря Сироты, убытки составляют до 10 млрд гривен ежегодно.

"Я думаю, что мы еще будем эти подсчеты вести, потому что увидим, сколько потеряли аграрный сектор и промышленность. Мы, конечно, понимаем, что мы теряем примерно от 1,5 до 2 млрд кВт часов выработки каждый год.

И если даже взять эту выработку, то это примерно 8-10 млрд гривен ежегодно будет компания терять. Ну и мы потеряли, что хуже всего для нашей страны, 35% запаса пресной воды", - отметил Сирота.

С дефицитом воды сталкиваются жители оккупированного Бердянска. Также потеряна возможность поставлять воду в Крым и в охлаждающий пруд Запорожской АЭС.

"Нам после войны придется отстраивать нашу страну, прежде всего промышленность. Мы почувствуем эту нехватку этой воды, которой будет нам не хватать. Мы потеряли для Крыма воду навсегда. Если не восстановить, это потеря для Крыма, это потеря для Запорожской атомной станции - для прудов охлаждения, которая должна постоянно подпитываться из Каховского водохранилища. ", - объясняет гендиректор "Укргидроэнерго".

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Напомним, что Каховскую ГЭС оккупанты подорвали 6 июня 2023 года. В результате случилось наводнение, затопившее окрестные населенные пункты.

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война с россией Каховская ГЭС
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Источник:
Радіо Свобода
Опубликовал: Владислав Прийменко
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