Техперсонал Воздушных сил по приказу Сырского массово переводят в Сухопутные войска – УП

Из Воздушных сил Вооруженных сил Украины в 2024 и в начале 2025 годов массово переводят военных в Сухопутные войска для пополнения боевых бригад. Последнее распоряжение главнокомандующего Александра Сырского о переводе личного состава поступило в воинские части ВС 11 января. Согласно этому приказу, по словам собеседника УП, в Сухопутные войска должны перевести более 5 тысяч военных.

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Об этом заявил авиатехник, штаб-сержант 114 бригады тактической авиации Виталий Горжевский в комментарии УП и в фейсбуке – он подпадает под перевод в Сухопутку согласно распоряжению от 11 января 2025 года; старший опытный офицер одной из частей Воздушных сил, который попросил УП не называть его имени.

Отмечается, что массовые переводы могут существенно снизить эффективность работы Воздушных сил Украины. Поэтому военнослужащие Воздушных сил просят огласки ситуации.

Прямая речь авиатехника Виталия Горжевсього: "Я служу в 114 бригаде с 2014 года, восстанавливаю боевую технику и поддерживаю ее боеспособность – (советские – УП) самолеты МиГ-29 и МиГ-29А, которые предоставлены нашими партнерами, Словакией и Польшей. С 2014 года нас отправляли в Сухопутку по собственному желанию, а с 2022-го – добровольно-принудительно и массово. Массово начали забирать в 2024 и 2025. В прошлом году из нашей части забрали 250 человек. В этом году пришло распоряжение на 200+. Я понимаю, что нужно защищать наше государство, но авиация тоже нужна, без авиации – это не дело. Ее надо постоянно поддерживать в боевой готовности. Научить авиаспециалиста – это не один год подготовки и практики. А мне сказали, что я должен ехать штурмовать посадки. Есть приказ, и нужно его выполнять".

Виталий Горжевский уже был переведен в пехоту – в сводную стрелковую бригаду Воздушных сил Украины. После ранения 19 января 2024 года он вернулся в свою 114 бригаду тактической авиации.

Прямая речь старшего офицера одной из частей Воздушных сил: "У нас начали забирать людей в Сухопутку с весны 2024 года. Но сейчас это достигло критического показателя - комплектованность наших частей упала примерно до 50%. Если мы выполним то распоряжение от 11 числа, которое нам спустили от главкома, укомплектованность частей упадет до 40%. Во время прошлой отправки нам говорили, что у нас забирают "неважных специалистов". Но поймите: зенитно-ракетный комплекс – это коллективное оружие. Даже если мы заберем водителя или охранника, у нас упадет эффективность подразделения. Вот, например, для эффективной работы мобильной огневой группы надо 5 человек – ПЗРКшник, пулеметчик, человек, который сидит за фонарем/прожектором/тепровизор, человек, который сидит на связи, водитель. Сейчас у нас нормой считается ситуация, когда в группе 3 человека – это уже минимум. Если сейчас еще заберут, то и эти 3 человека надо расформировать. Уменьшение количества групп будет означать пропуск воздушных целей. Нет группы – некому стрелять. Для меня это проблема, потому что у меня были люди, которые выполняли задачи. Как теперь это делать? Проблема становится все больше и больше, а ее не решают. Больше года у нас нет пополнения. У нас только забирают людей".

По данным УП, больше всего, более 200 военнослужащих должны забрать из каждой из таких бригад Воздушных сил:

138 радиотехническая бригада;

96 зенитно-ракетная бригада;

39 и 831 бригады тактической авиации, которые защищают Киев;

14, 160, 302 зенитно-ракетные бригады.

УП ознакомилась с военным билетом Виталия Горжевского, который подтверждает его нынешнее место службы и звание и тот факт, что он служит в украинской армии с 2011 года (в 114 бригаде тактической авиации – с 2014-го). А также с документом – журналом боевого дежурства, подтверждающим принадлежность к Воздушным силам нашего второго собеседника, пожелавшего остаться анонимным.