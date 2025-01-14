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В Москве убили контрразведчика ФСБ

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В Москве убили контрразведчика ФСБ

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В Москве в здании Минобороны России был найден убитым контрразведчик ФСБ Владимир Фещенко.

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Об этом сообщает Telegram-канал BAZA и издание Meduza.

По данным российских СМИ, тело Фещенко было найдено в ночь на 13 января в ведомственном здании по адресу улица Ольховская 25. Там располагаются различные структуры Минобороны РФ, управление ФСБ в московском военном округе и тому подобное.

При этом BAZA заявляет, что Фещенко якобы является чемпионом России по гиревому спорту и мастером спорта международного класса, но не сотрудником ФСБ.

По данным Meduza, у Фещенко произошел конфликт с другом, с которым он служил на Дальнем Востоке. Отмечается, что подозреваемого в убийстве уже задержали, он признал свою вину.

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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
14.01.2025 в 17:49
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Комментарии 1
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
14.01.2025 в 17:49
Ответить
0
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