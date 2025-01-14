В Москве убили контрразведчика ФСБ
Яка прикра новина
фото из свободных источников
В Москве в здании Минобороны России был найден убитым контрразведчик ФСБ Владимир Фещенко.
Об этом сообщает Telegram-канал BAZA и издание Meduza.
По данным российских СМИ, тело Фещенко было найдено в ночь на 13 января в ведомственном здании по адресу улица Ольховская 25. Там располагаются различные структуры Минобороны РФ, управление ФСБ в московском военном округе и тому подобное.
При этом BAZA заявляет, что Фещенко якобы является чемпионом России по гиревому спорту и мастером спорта международного класса, но не сотрудником ФСБ.
По данным Meduza, у Фещенко произошел конфликт с другом, с которым он служил на Дальнем Востоке. Отмечается, что подозреваемого в убийстве уже задержали, он признал свою вину.
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