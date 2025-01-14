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Защищая Украину, погиб президент аматорского ФК с Тернопольщины Михаил Коваль

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Герою было 34 года

Защищая Украину, погиб президент аматорского ФК с Тернопольщины Михаил Коваль

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12 января 2025 года вблизи поселка Ямполь Краматорского района Донецкой области погиб президент футбольного клуба "Подолье" Васильковцы Михаил Коваль. Герою было 34 года.

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"Большое горе пришло в футбольную семью Тернопольщины – на войне погиб президент ФК "Подолье" (Васильковцы) Михаил Олегович Коваль (18.11.1990 года рождения).

Большая потеря и боль для семьи Ковалей, команды "Подолье", Васильковецкой общины и всей Тернопольщины.

Ассоциация футбола Тернопольщины выражает глубокие соболезнования родным, друзьям, близким и всем кто знал Михаила. Вечная память! Покойся с Богом! Герои не умирают!", - пишет Ассоциация футбола Тернопольщины.

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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
14.01.2025 в 17:52
Господи , дай його душі спокою , а рідним терпіння перенести втрату ...
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Комментарии 1
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
14.01.2025 в 17:52
Господи , дай його душі спокою , а рідним терпіння перенести втрату ...
Ответить
0
0

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