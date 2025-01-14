Защищая Украину, погиб президент аматорского ФК с Тернопольщины Михаил Коваль
Герою было 34 года
facebook.com/2017AFT
12 января 2025 года вблизи поселка Ямполь Краматорского района Донецкой области погиб президент футбольного клуба "Подолье" Васильковцы Михаил Коваль. Герою было 34 года.
"Большое горе пришло в футбольную семью Тернопольщины – на войне погиб президент ФК "Подолье" (Васильковцы) Михаил Олегович Коваль (18.11.1990 года рождения).
Большая потеря и боль для семьи Ковалей, команды "Подолье", Васильковецкой общины и всей Тернопольщины.
Ассоциация футбола Тернопольщины выражает глубокие соболезнования родным, друзьям, близким и всем кто знал Михаила. Вечная память! Покойся с Богом! Герои не умирают!", - пишет Ассоциация футбола Тернопольщины.
Популярное сейчас
- Динамо получило предложение по трансферу Бражко - СМИ
- Перес рассматривает трех тренеров на замену Анчелотти, – Fichajes
- Первая ничья Динамо на сборе, Полесья подписало 17-летнего бразильца. Главные новости за 13 января
- Шмыгаль: Остановка транзита нефти через Украину будет нарушением договора и соглашения об ассоциации с ЕС
- Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО
- Юный талант Барселоны снова вместе с топовой испанской блогершей. ФОТО
Комментарии 1