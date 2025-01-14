"Действительно глаза горели", - экс-хавбек Днепра вспомнил о дерби с Днепром-1

Экс-игрок "Днепра" Денис Костышин рассказал о принципиальном противостоянии с "Днепром-1", который тогда только начинал свой исторический путь.

Читайте также Украинский футболист рассказал, как ему угрожали оружием в США

– Вспомни, как происходил отбор игроков, которые должны были перейти из "Днепра" в "Днепр-1"?

– Наверное, сильнейших забирали в "Днепр-1", тех, кто был нужен Дмитрию Михайленко. Младшие, чтобы получать игровое время, остались в "Днепре". В этом смысле можно вспомнить Валика Рубчинского, который тогда совсем был юным.

– Тогда для многих, несмотря на общие корни, противостояние двух клубов было действительно принципиальным. И в матчах, и даже в отношениях на базе.

– Да-да, мы даже недавно с Сергеем Кравченко вспоминали те матчи между нами. Он с улыбкой говорил, что мы только на них выходили, как на последний бой. У нас действительно глаза горели, была спортивная агрессия, желали доказать, что мы лучше.

И у нас получались хорошие игры. В первом матче сыграли вничью 0:0, во втором выиграли 2:0, а третий проиграли 1:2. По календарю так получалось, что после "Днепра-1" мы играли с их главным конкурентом "Металлистом-1925". И, наверное, из-за молодости эмоций не хватало на два таких поединка – харьковчанам уступали после того, как отбирали очки у "Днепра-1". Вот и были к нам претензии.