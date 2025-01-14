Зеленский изменил состав Ставки
Из состава Ставки был выведен Роман Машовец
t.me/V_Zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский изменил кадровый состав Ставки Верховного главнокомандующего.
Об этом говорится в приказе №30/2025.
В соответствии со статьей 8 Закона "Об обороне Украины", на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины Зеленский вывел из состава Ставки Верховного главнокомандующего Романа Машовца.
Ранее была информация, что Зеленский уволил Машовца с должности заместителя руководителя Офиса президента.
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