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Зеленский изменил состав Ставки

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Из состава Ставки был выведен Роман Машовец

Зеленский изменил состав Ставки

t.me/V_Zelenskiy_official

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский изменил кадровый состав Ставки Верховного главнокомандующего.

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Об этом говорится в приказе №30/2025.

В соответствии со статьей 8 Закона "Об обороне Украины", на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины Зеленский вывел из состава Ставки Верховного главнокомандующего Романа Машовца.

Ранее была информация, что Зеленский уволил Машовца с должности заместителя руководителя Офиса президента.

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