По подписке "Максимальная". MEGOGO будет транслировать матчи Australian Open с украинским комментарием
Теннис на MEGOGO
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сервис MEGOGO будет транслировать матчи турнира "Большого шлема" Australian Open с украинскими комментаторами. Об этом сообщил комментатор Виталий Волочай.
Как сообщил источник, матчи будут комментировать Александр Черненко и Екатерина Зинченко.
Первые матчи с украинским комментарием покажут в ночь на 15 января – это будут игры с участием Марты Костюк, Новака Джоковича и Томми Пола.
Аудиодорожка с украинскими комментаторами будет доступна по подписке "Максимальная".
Трансляция турнира также доступна на Eurosport и в разделе Discovery+ на MEGOGO.
Напомним, что турнир продлится до 26 января.
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