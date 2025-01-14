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По подписке "Максимальная". MEGOGO будет транслировать матчи Australian Open с украинским комментарием

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По подписке "Максимальная". MEGOGO будет транслировать матчи Australian Open с украинским комментарием

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сервис MEGOGO будет транслировать матчи турнира "Большого шлема" Australian Open с украинскими комментаторами. Об этом сообщил комментатор Виталий Волочай.

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Как сообщил источник, матчи будут комментировать Александр Черненко и Екатерина Зинченко.

Первые матчи с украинским комментарием покажут в ночь на 15 января – это будут игры с участием Марты Костюк, Новака Джоковича и Томми Пола.

Аудиодорожка с украинскими комментаторами будет доступна по подписке "Максимальная".

Трансляция турнира также доступна на Eurosport и в разделе Discovery+ на MEGOGO.

Напомним, что турнир продлится до 26 января.

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Australian Open Megogo
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Опубликовал: Михаил Черныш
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