  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферная сага Зубкова, новый клуб для Зинченко, новичок Арсенала. Главные новости за 14 января
В тренде

Трансферная сага Зубкова, новый клуб для Зинченко, новичок Арсенала. Главные новости за 14 января

Общие новости
Обновлено

Интересные новости за 14 января, которые вы могли пропустить

Трансферная сага Зубкова, новый клуб для Зинченко, новичок Арсенала. Главные новости за 14 января

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Трабзонспор" всерьез настроен подписать Зубкова

Турецкая команда сделала новое предложение "Шахтеру" по переходу вингера сборной Украины. Ранее "Шахтер" отклонил предложение в 4,5 млн. евро, на этот раз турки увеличивают бонусную часть предложения. Реакция донецкого клуба на новое предложение пока неизвестна.

Зинченко может покинуть "Арсенал" уже зимой

На игрока сборной Украины претендует дортмундская "Боруссия". Это может быть арендное соглашение до конца сезона, включающее опцию выкупа. В текущем сезоне Александр потерял доверие Микеля Артеты, а также борется с травмами. Слева в защите "канониров" играет игрок сборной Италии Калафиори, больше игрового времени получает молодой воспитанник "Арсенала" Льюис-Скелли.

"Арсенал" подпишет Мартина Субименди из "Реал Сосьедада"

"Канониры" активируют клаусулу игрока в размере 60 миллионов евро, однако присоединится хавбек к составу лондонской команды только летом. "Арсенал" настаивал на немедленном трансфере испанца уже в январе, однако "Сосьедад" хочет, чтобы он остался в команде до конца сезона. Ранее хавбеком сборной Испании активно интересовался "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и мадридский "Реал", однако борьбу за игрока все же выиграл "Арсенал".

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Бражко может покинуть "Динамо"

"Динамо" получило предложение о трансфере полузащитника команды Владимира Бражко. Игрок хорошо провел вторую часть прошлого сезона и начало текущего. Осенью выступления опорника "Динамо" уже были не столь яркими, поэтому он получил порцию критики от специалистов. В случае продажи Владимира на его позиции может сыграть Николай Михайленко или Александр Яцик, выступающий на правах аренды за луганскую "Зарю"

Новый защитник для "Реала"

Мадридский клуб интересуется молодым защитником "Тоттенхэма" Арчи Греем. После фиаско у Эль Класико боссы мадридцев все же решили усилить проблемное звено своего клуба. 18-летний Грей может закрыть сразу несколько позиций в обороне мадридского клуба. Он способен сыграть на обоих флангах защиты, в центре обороны, что сейчас очень актуально для королевского клуба в связи с травмами игроков основы.

"Ливерпуль", "Челси" и "Манчестер Сити" сыграли вничью в АПЛ

Во вторник состоялся ряд матчей АПЛ. Лидер турнирной таблицы "Ливерпуль" обменялся голами со второй командой - "Ноттингемом". "Манчестер Сити" не сумел удержать преимущество в 2 гола в противостоянии с "Брентфордом". "Челси" только в дополнительное время сумел спастись в матче против "Борнмута".


Волевая победа "Милана", очередная ничья "Ювентуса"

"Милан" в рамках девятнадцатого тура Серии А уступал до 71 минуты "Комо", но сумел вырвать победу усилиями Тео Эрнандеса и Рафаэля Леау. "Ювентус" сыграл тринадцатую ничью в Серии А. На этот раз "старая сеньора" поделила очки с "Аталантой" на выезде.

По теме
yellow-arrow
Вацко: Шовковский сейчас команду гоняет, как лошадей. Говорят, что футболисты стонут
yellow-arrow
По подписке "Максимальная". MEGOGO будет транслировать матчи Australian Open с украинским комментарием
yellow-arrow
Зеленский изменил состав Ставки
Арсенал (Лондон) Серия А Динамо (Киев) АПЛ Александр Зинченко Александр Зубков главные новости Владимир Бражко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости