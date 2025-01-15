Вацко: Шовковский сейчас команду гоняет, как лошадей. Говорят, что футболисты стонут
Комментатор поделился мнением о подготовке киевлян к продолжению сезона
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Журналист Виктор Вацко пока не хочет оценивать игру "Динамо" на сборах из-за больших физических нагрузок для игроков.
"Я не обращаю внимания на контрольные матчи. Особенно на первые. Простой пример. Вот "Динамо" играло с "Магдебургом". Для "Динамо" это была первая игра на первом тренировочном сборе. Против них – немцы, команда второй Бундеслиги, у которых начинается сезон уже через неделю”.
"Шовковский сейчас команду гоняет, как лошадей. Говорят, что там футболисты стонут от нагрузок. Они сейчас только начинают закладывать фундамент функциональной готовности на всю весну, в то время как немцы уже должны на легких ногах выходить на хорошую игровую форму", – подчеркнул Вацко.
Впереди у "Динамо" спарринги со словенским "Марибором" и болгарским ЦСКА 1948.
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