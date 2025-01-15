Украинские тренеры начали стажировку в системе Манчестер Сити

На этой неделе стартовала стажировка украинских тренеров в системе одного из самых успешных клубов мира - "Манчестер Сити", сообщает пресс-служба УАФ. Это стало возможным благодаря сотрудничеству между Украинской ассоциацией футбола и английским клубом, которое было официально закреплено летом.

В рамках программы стажировки 20 украинских тренеров уже несколько дней проходят теоретическое и практическое обучение на базе "Манчестер Сити", где тренируется первая команда клуба.

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За эту неделю отобранные тренеры смогут окунуться в современную футбольную философию "МС", ознакомиться с тренировочными методиками клубной академии, а также посетить тренировочные базы как детских команд, так и основного состава.

В программу стажировки был открытый отбор среди украинских тренеров. Заявку мог подать каждый желающий. Отбирались кандидаты по следующим критериям: наличие тренерской лицензии С, В или А УЕФА, опыт работы с детско-юношескими командами, а также способность внедрять новации в тренировочный процесс в Украине.

Меморандум о сотрудничестве между УАФ и "Манчестер Сити" не только создает возможности для стажировки, но и предусматривает дальнейшее кураторство украинских тренеров. Эта инициатива направлена на внедрение лучших мировых практик в детско-юношеский футбол Украины.

"Мы хотим, чтобы украинские тренеры получали знания от лучших в мире. Эта стажировка - важный шаг в подготовке кадров, которые способны развивать наших юных футболистов и помогать им достигать международного уровня", - отметил президент УАФ Андрей Шевченко.

Эта программа является частью масштабной стратегии УАФ, направленной на развитие юных футболистов через современные методики. Благодаря такому сотрудничеству украинские тренеры станут катализаторами прогресса, который выведет отечественный футбол на новый уровень.