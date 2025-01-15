Массированная атака России по Украине. Чем била вражеская армия и сколько удалось отбить ПВО?
Сегодня нашим силам ПВО было трудно
Фото: GeneralStaff.ua
Россияне устроили массированную атаку по Украине.
Вражеская армия ночью выпустила по Украине 117 воздушных целей. Баллистическую ракету "Искандер-М/KN", 7 крылатых ракет Х-22/32 с самолетов Ту-22М3, 4 крылатые ракеты "Калибр", 27 крылатых ракет Х-101/Х-55см, 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 с самолетов тактической авиации.
Также россияне запустили 74 дрона.
По предварительным данным, по состоянию на 10.00 подтверждено сбитие 77 воздушных целей:
- 23 крылатых ракет Х-101, Х-55см;
- 3 крылатых ракет "Калибр";
- 4 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
- 47 ударных дронов, еще 27 не достигли целей (локационно потеряны).
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Все удары были направлены на объекты украинской энергетики и газовую инфраструктуру в Харьковской, Львовской и Ивано-Франковской областях. К сожалению, в результате российской атаки есть поражения объектов.
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