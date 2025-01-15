Рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации
Поддержали 315 депутатов
фото из свободных источников
Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. На фото из парламента видно, что законопроект поддержали 315 депутатов. Еще 11 не голосовали.
Военное положение продлится минимум до 9 мая 2025 года. Также на этот срок продлена всеобщая мобилизация. Данное решение поддержали 310 депутатов, один воздержался, 14 народных избранников не голосовали.
Далее закон пойдет на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Напомним, что военное положение в последний раз было продлено до 7 февраля.
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Источник:Залізний нардеп
Опубликовал: Владислав Прийменко
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