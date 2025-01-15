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Оккупанты остались без 204 автомобилей и 52 артиллерийских систем. Генштаб обновил потери россиян в войне против Украины

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Оккупанты остались без 204 автомобилей и 52 артиллерийских систем. Генштаб обновил потери россиян в войне против Украины

Генштаб

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Генштаб обновил потери россиян в войне против Украины.

Оккупанты остались без 204-х автомобилей, 52-х артиллерийских систем, 22-х бронированных машин, 22-х артиллерийских систем и 13 танков. Также вражеская армия лишилась 1580 человек.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.01.25 ориентировочно составили

  • личного состава - около 812 670 (+1580) человек;
  • танков - 9780 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин - 20 348 (+22) ед,
  • артиллерийских систем - 21 975 (+52) ед,
  • РСЗО - 1262 (+0) ед,
  • средства ПВО- 1046 (+2) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 22383 (+107),
  • крылатые ракеты - 3018 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 33 995 (+204) ед,
  • специальная техника / special equipment - 3696 (+0)
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Генштаб ЗСУ война с россией ЗСУ
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Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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