Оккупанты остались без 204 автомобилей и 52 артиллерийских систем. Генштаб обновил потери россиян в войне против Украины
Спасибо нашим защитникам
Генштаб
Генштаб обновил потери россиян в войне против Украины.
Оккупанты остались без 204-х автомобилей, 52-х артиллерийских систем, 22-х бронированных машин, 22-х артиллерийских систем и 13 танков. Также вражеская армия лишилась 1580 человек.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.01.25 ориентировочно составили
- личного состава - около 812 670 (+1580) человек;
- танков - 9780 (+13) ед,
- боевых бронированных машин - 20 348 (+22) ед,
- артиллерийских систем - 21 975 (+52) ед,
- РСЗО - 1262 (+0) ед,
- средства ПВО- 1046 (+2) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 22383 (+107),
- крылатые ракеты - 3018 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 33 995 (+204) ед,
- специальная техника / special equipment - 3696 (+0)
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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