Защита от российских атак. Германия передаст Украине 60 ракет для систем ПВО
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Getty Images/Global Images Ukraine
Германия передаст Украине 60 ракет Iris-T
Министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев заявил, что его страна передаст 60 дополнительных ракет для систем ПВО.
Стоимость ракет составляет 60 млн евро. Из-за сложной ситуации в Украине решение приняли без уточнения дополнительного финансирования.
Поставка будет из запасов Бундесвера и это результат правительственных переговоров.
По словам Бундесвера, Министр обороны выразил надежду, что решение будет найдено в ходе продолжающихся в Германии переговоров относительно дальнейшей помощи Украине в размере трех миллиардов евро.
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Источник:Бундесвер
Опубликовал: Владислав Прийменко
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