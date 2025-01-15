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Защита от российских атак. Германия передаст Украине 60 ракет для систем ПВО

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Защита от российских атак. Германия передаст Украине 60 ракет для систем ПВО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Германия передаст Украине 60 ракет Iris-T

Министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев заявил, что его страна передаст 60 дополнительных ракет для систем ПВО.

Стоимость ракет составляет 60 млн евро. Из-за сложной ситуации в Украине решение приняли без уточнения дополнительного финансирования.

Поставка будет из запасов Бундесвера и это результат правительственных переговоров.

По словам Бундесвера, Министр обороны выразил надежду, что решение будет найдено в ходе продолжающихся в Германии переговоров относительно дальнейшей помощи Украине в размере трех миллиардов евро.

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Источник:
Бундесвер
Опубликовал: Владислав Прийменко
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