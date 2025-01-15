Запланированы встречи с лидерами. Президент Украины приехал в Польшу
Названы темы переговоров
Фото: скріншот з відеотрансляції
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Польшу.
По словам Главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, Зеленский встретится с президентом Польши Андже Дудой и премьер-министром Дональдом Туском.
Ермак рассказал темы переговоров.
“Война, вооружение, санкции, история, ослабление российской энергетики как инструмента финансирования войны.
Слабый Путин и сильная Европа нужны всем” - сказал Ермак
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Источник:Андрій Єрмак
Опубликовал: Владислав Прийменко
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