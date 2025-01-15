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Запланированы встречи с лидерами. Президент Украины приехал в Польшу

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Названы темы переговоров

Запланированы встречи с лидерами. Президент Украины приехал в Польшу

Фото: скріншот з відеотрансляції

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Польшу.

По словам Главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, Зеленский встретится с президентом Польши Андже Дудой и премьер-министром Дональдом Туском.

Ермак рассказал темы переговоров.

“Война, вооружение, санкции, история, ослабление российской энергетики как инструмента финансирования войны.

Слабый Путин и сильная Европа нужны всем” - сказал Ермак

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Источник:
Андрій Єрмак
Опубликовал: Владислав Прийменко
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