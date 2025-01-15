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Украина вернула новых военнопленных - Зеленский

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Наши люди вернулись домой

Украина вернула новых военнопленных - Зеленский

Телеграм Андрія Єрмака

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что еще 25 военнопленных удалось вернуть.

Среди них защитники Мариуполя, "Азовстали". Люди прибыли с тяжелыми ранениями и больными. Украина оказала медицинскую помощь.

"Сегодня домой, в Украину, возвращаются еще 25 наших людей. Это наши военные и гражданские. Среди них защитники Мариуполя и "Азовстали", а также нашей Харьковщины, Донетчины, Запорожья, Херсонщины. Ребята имеют тяжелые ранения и болезни. Каждый из них получит всю необходимую медицинскую помощь.

Спасибо команде, которая ищет наших людей и организует эту важную работу. Спасибо Объединенным Арабским Эмиратам за содействие, чтобы сегодняшнее событие стало возможным", - сообщил Президент.

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Источник:
Володимир Зеленський
Опубликовал: Владислав Прийменко
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