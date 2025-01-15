Украина вернула новых военнопленных - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что еще 25 военнопленных удалось вернуть.

Среди них защитники Мариуполя, "Азовстали". Люди прибыли с тяжелыми ранениями и больными. Украина оказала медицинскую помощь.

"Сегодня домой, в Украину, возвращаются еще 25 наших людей. Это наши военные и гражданские. Среди них защитники Мариуполя и "Азовстали", а также нашей Харьковщины, Донетчины, Запорожья, Херсонщины. Ребята имеют тяжелые ранения и болезни. Каждый из них получит всю необходимую медицинскую помощь.

Спасибо команде, которая ищет наших людей и организует эту важную работу. Спасибо Объединенным Арабским Эмиратам за содействие, чтобы сегодняшнее событие стало возможным", - сообщил Президент.