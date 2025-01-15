17-летних будут вносить в реестр призывников: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 12076 (4197- ІХ) "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно особенностей взятия граждан Украины на воинский учет призывников и их медицинского осмотра во время прохождения ими базовой общевойсковой подготовки".

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Об этом говорится в карточке закона на сайте ВР.

Согласно закону, ежегодно с 1 января по 31 июля юноши, которым исполняется 17 лет, берутся на учет призывников с внесением сведений в Единый госреестр призывников, военнообязанных и резервистов:

с помощью электронного кабинета;

личного прибытия в ТЦК и СП.

Перед прохождением практических занятий базовой общевойсковой подготовки граждане проходят медицинский осмотр.

Кроме того, закон продлевает до 1 марта возможность постановки на учет военнослужащих, совершивших СОЧ, и которые добровольно прибыли в воинские части.

Таким лицам, командир не позднее 72 часов продолжает соответственно военную службу, действие контракта, а также возобновляет выплату денежного и осуществление продовольственного, вещевого, других видов обеспечения.

Женщины, пригодные к прохождению военной службы и изъявившие желание проходить базовую военную службу, берутся на воинский учет призывников добровольно.