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7 игроков Динамо и 2 - Шахтера. Символическая сборная 2024 по версии Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов

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Также и женская символическая сборная

7 игроков Динамо и 2 - Шахтера. Символическая сборная 2024 по версии Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов

uaf.ua

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УАФ обнародовала составы символических мужских и женских сборных 2024 года по версии Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов.

Эти сборные были сформированы путем голосования профессиональных игроков. Представители ВАФП с сентября по ноябрь посетили все украинские профессиональные команды и провели анкетирование игроков, по итогам которого в каждой категории было выбрано 11 лучших футболистов (вратарь, 4 защитника, 3 полузащитника и 3 нападающих).

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В мужской сборной наибольшее представительство имеет "Динамо" - 7 игроков. Также в список 11 лучших попали 2 игрока "Шахтера" и 2 футболиста "Полесья".

Мужская сборная "ЛУЧШИЕ 11": Георгий Бущан ("Динамо") - Николай Матвиенко ("Шахтер"), Тарас Михавко, Денис Попов, Владислав Дубинчак (все - "Динамо") - Георгий Судаков ("Шахтер"), Николай Шапаренко, Владимир Бражко (оба - "Динамо") - Владислав Ванат ("Динамо"), Александр Назаренко, Алексей Гуцуляк (оба - "Полесье").

7 игроков Динамо и 2 - Шахтера. Символическая сборная 2024 по версии Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов - изображение 1

В женской команде года наибольшее представительство имеют "Ворскла" и "Металлист 1925" - по 4 футболистки. В символическую одиннадцатку лучших попали 2 представительницы "Колоса" и 1 игрок "Кривбасса".

Женская сборная "ЛУЧШИЕ 11": Дарья Келюшик ("Колос") - Ольга Басанская ("Металлист 1925"), Екатерина Корсун, Яна Котик (обе - "Ворскла"), Кристине Алексанян ("Кривбасс") - Дарья Апанащенко, Тамила Химич (обе - "Металлист 1925"), Вероника Андрухив ("Колос") - Роксолана Кравчук, Яна Калинина (обе - "Ворскла"), Елизавета Молодюк ("Металлист 1925").

7 игроков Динамо и 2 - Шахтера. Символическая сборная 2024 по версии Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов - изображение 2
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Георгий Бущан Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Полесье (Житомир) Николай Матвиенко Алексей Гуцуляк Николай Шапаренко Александр Назаренко Владислав Дубинчак Денис Попов Георгий Судаков Владимир Бражко Владислав Ванат Тарас Михавко
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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