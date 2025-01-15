Кремль потребует от Трампа, чтобы Украина отказалась от НАТО и 20% территорий, - Bloomberg

Россия будет требовать у Украины отказаться от членства в НАТО и территорий в рамках переговорного процесса относительно окончания войны.

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Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Bllomberg.

В частности, источники издания утверждают, что Россия на возможных переговорах с Дональдом Трампом о прекращении своей войны будет требовать, чтобы Украина провозгласила нейтралитет и ограничила свою армию.

В то же время Кремль не выступает против предоставления Киеву оружия отдельными странами НАТО, но против, чтобы оно "использовалось против России или для захвата территорий".

Также источники говорят, что Москва будет настаивать на сохранении "по крайней мере де-факто контроля над почти 20% территории Украины", в частности Крыма, хотя и "открыта к обмену некоторыми территориями".

Собеседники Bloomberg в Украине говорят, что пока переговоры между Киевом и Москвой ограничиваются только обменом заключенных и возвращением депортированных детей.