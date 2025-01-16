"Это наш город. Это наша Украина", - Ракицкий посетил Покровск. ФОТО
Ярослав посетил Донбасс
фото из соцсетей
Бывший защитник
Какова была цель визита Ракицкого неизвестно, но Ярослав встретился с военными и сделал памятное фото у стелы с названием города.
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"Покровск – это наш город. Это наша Украина", – написал Ракицкий на своей странице в Instagram.
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