"Это наш город. Это наша Украина", - Ракицкий посетил Покровск. ФОТО

Бывший защитник сбоорной Украины и "Шахтера" Ярослав Ракицкий посетил изуродованный войной Донбасс, а именно город Покровск.

Какова была цель визита Ракицкого неизвестно, но Ярослав встретился с военными и сделал памятное фото у стелы с названием города.

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"Покровск – это наш город. Это наша Украина", – написал Ракицкий на своей странице в Instagram.