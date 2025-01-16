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"Это наш город. Это наша Украина", - Ракицкий посетил Покровск. ФОТО

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Ярослав посетил Донбасс

"Это наш город. Это наша Украина", - Ракицкий посетил Покровск. ФОТО

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший защитник сбоорной Украины и "Шахтера" Ярослав Ракицкий посетил изуродованный войной Донбасс, а именно город Покровск.

Какова была цель визита Ракицкого неизвестно, но Ярослав встретился с военными и сделал памятное фото у стелы с названием города.

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"Покровск – это наш город. Это наша Украина", – написал Ракицкий на своей странице в Instagram.

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