"У Галатасарая немного будет преимущество": Пихаленок – о матче Лиги Европы и самой памятной встрече в карьере
Игрок надеется, что команда качественно подготовится к выезду в Стамбул
Фото: ФК Динамо Київ
Полузащитник "Динамо" Александр Пихаленок поделился ожиданиями от поединка с турецким грандом.
“Сейчас у “Галатасарая” немного будет преимущество, потому что они начали чемпионат. Все-таки официальные игры и товарищеские – это разные вещи. Но я думаю, что у нас очень хорошая нагрузка, и Александр Владимирович хорошо подготовит к этой игре. Будем пытаться получить положительный результат”, – сказал Пихаленок.
Также футболист рассказал, какой матч в карьере вызвал у него самые яркие эмоции.
“Дебют за сборную, наверное. Эмоции были роскошные. 2 или 3 вызова было, я так и не смог дебютировать. Потом, когда уже полномасштабная война началась, были матчи плей-офф против Шотландии и Уэльса, и я там тоже не сыграл. А потом уже был матч Лиги наций против Ирландии, и я дебютировал – эти эмоции не передать словами”, – вспоминает полузащитник.
Александр сыграл 31 минуту против "Магдебурга" и чуть больше часа с "Видзевом".
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