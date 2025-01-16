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"У Галатасарая немного будет преимущество": Пихаленок – о матче Лиги Европы и самой памятной встрече в карьере

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Игрок надеется, что команда качественно подготовится к выезду в Стамбул

"У Галатасарая немного будет преимущество": Пихаленок – о матче Лиги Европы и самой памятной встрече в карьере

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Александр Пихаленок поделился ожиданиями от поединка с турецким грандом.

“Сейчас у “Галатасарая” немного будет преимущество, потому что они начали чемпионат. Все-таки официальные игры и товарищеские – это разные вещи. Но я думаю, что у нас очень хорошая нагрузка, и Александр Владимирович хорошо подготовит к этой игре. Будем пытаться получить положительный результат”, – сказал Пихаленок.

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Также футболист рассказал, какой матч в карьере вызвал у него самые яркие эмоции.

“Дебют за сборную, наверное. Эмоции были роскошные. 2 или 3 вызова было, я так и не смог дебютировать. Потом, когда уже полномасштабная война началась, были матчи плей-офф против Шотландии и Уэльса, и я там тоже не сыграл. А потом уже был матч Лиги наций против Ирландии, и я дебютировал – эти эмоции не передать словами”, – вспоминает полузащитник.

Александр сыграл 31 минуту против "Магдебурга" и чуть больше часа с "Видзевом".

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Динамо (Киев) Галатасарай (Стамбул) Александр Пихаленок
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Источник:
ВДИНАМО
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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fanatSD (донецк)
16.01.2025 в 07:57
у галатасарая трохи буде перевага?порвуть динамо на шматки.
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Комментарии 1
fanatSD (донецк)
16.01.2025 в 07:57
у галатасарая трохи буде перевага?порвуть динамо на шматки.
Ответить
0
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