Инсайдер рассказал, какие футболисты Динамо останутся в Заре, а кто вернется в столицу

По информации Дмитрия Венкова, арендованный Викентий Волошин возвращается в киевский клуб.

Алексей Хахлев, Илья Гулько и Иван Головкин, которые в первой части сезона играли в "Минае", будут искать новые варианты аренды или полноценного трансфера. Динамовцы Владислав Супряга, Игорь Горбач, Артем Слесарь, Александр Яцык и Алексей Гусев продолжат выступления в составе "черно-белых".

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Ситуация с Владимиром Белоцерковцем и Андреем Маткевичем пока не определена. Интерес "Зари" к Штефану Пачионелелю оказался ложным. Денис Антюх продолжает тренироваться с U-19.