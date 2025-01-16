Инсайдер рассказал, какие футболисты Динамо останутся в Заре, а кто вернется в столицу
Расклады луганской команды перед вылетом на сборы в Турцию
Фото: ФК Зоря
По информации Дмитрия Венкова, арендованный Викентий Волошин возвращается в киевский клуб.
Алексей Хахлев, Илья Гулько и Иван Головкин, которые в первой части сезона играли в "Минае", будут искать новые варианты аренды или полноценного трансфера. Динамовцы Владислав Супряга, Игорь Горбач, Артем Слесарь, Александр Яцык и Алексей Гусев продолжат выступления в составе "черно-белых".
Ситуация с Владимиром Белоцерковцем и Андреем Маткевичем пока не определена. Интерес "Зари" к Штефану Пачионелелю оказался ложным. Денис Антюх продолжает тренироваться с U-19.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Dmytro Vienkov
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Это наш город. Это наша Украина", - Ракицкий посетил Покровск. ФОТО
- Еще и голкиперу-россиянину. Яремчук с замены забил в Кубке Греции. Видео гола
- Не УАФ и не Шахтер. Юрист рассказал, кто в Украине может получить иск от Челси из-за допинга Мудрика
- Умер бывший игрок киевского Динамо и Шахтера. Ему не было 60-ти
- Винисиус больше не холостяк: пара долго скрывала свои отношения. ФОТО красавицы-половинки
- Российская модель наказана за клевету на Тео Эрнандеса. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000