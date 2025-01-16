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Инсайдер рассказал, какие футболисты Динамо останутся в Заре, а кто вернется в столицу

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Расклады луганской команды перед вылетом на сборы в Турцию

Инсайдер рассказал, какие футболисты Динамо останутся в Заре, а кто вернется в столицу

Фото: ФК Зоря

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По информации Дмитрия Венкова, арендованный Викентий Волошин возвращается в киевский клуб.

Алексей Хахлев, Илья Гулько и Иван Головкин, которые в первой части сезона играли в "Минае", будут искать новые варианты аренды или полноценного трансфера. Динамовцы Владислав Супряга, Игорь Горбач, Артем Слесарь, Александр Яцык и Алексей Гусев продолжат выступления в составе "черно-белых".

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Ситуация с Владимиром Белоцерковцем и Андреем Маткевичем пока не определена. Интерес "Зари" к Штефану Пачионелелю оказался ложным. Денис Антюх продолжает тренироваться с U-19.

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Заря (Луганск) Динамо (Киев) Алексей Хахлев Владислав Супряга Викентий Волошин Иван Головкин Игорь Горбач Денис Антюх Артем Слесар Илья Гулько Александр Яцык Алексей Гусев
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Источник:
Dmytro Vienkov
Опубликовал: Александр Симченко
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