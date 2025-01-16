Воздушные Силы ночью сбили 34 беспилотника россиян.

Россияне запустили 55 беспилотников по 11-ти областям Украины. Защитники сообщили, что 34 дрона сбиты, еще 18 - не достигли своих целей (локационно потеряны).

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 34-х ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях", - сообщили защитники.

К сожалению, зафиксированы попадания в результате атак и падения обломков.

"Несколько БпЛА попали в фермерское хозяйство на Черниговщине, также, в результате падения сбитых вражеских беспилотников, повреждены частные дома в Харьковской и Полтавской областях", - сообщили защитники.

Напомним, что в ночь на 15 января защитники сбили 77 воздушных целей во время массированной атаки россиян.