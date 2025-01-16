Воздушные Силы ночью сбили 34 беспилотника россиян
Опять запустили свой металлолом
Генштаб
Воздушные Силы ночью сбили 34 беспилотника россиян.
Россияне запустили 55 беспилотников по 11-ти областям Украины. Защитники сообщили, что 34 дрона сбиты, еще 18 - не достигли своих целей (локационно потеряны).
"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 34-х ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях", - сообщили защитники.
К сожалению, зафиксированы попадания в результате атак и падения обломков.
"Несколько БпЛА попали в фермерское хозяйство на Черниговщине, также, в результате падения сбитых вражеских беспилотников, повреждены частные дома в Харьковской и Полтавской областях", - сообщили защитники.
Напомним, что в ночь на 15 января защитники сбили 77 воздушных целей во время массированной атаки россиян.
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