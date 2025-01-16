Защитники лишили оккупантов 137 автомобилей и 40 артиллерийских систем. Генштаб обновил потери россиян в войне против Украины
Результативная ночь
Генштаб
Генштаб обновил потери россиян в войне против Украины.
Россияне потеряли 137 автомобилей, 40 артиллерийских систем, 20 боевых бронированных машин, 11 танков и почти 1500 человек.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.01.25 ориентировочно составили
- личного состава - около 814 150 (+1480) человек
- танков - 9791 (+11) ед,
- боевых бронированных машин - 20 368 (+20) ед,
- артиллерийских систем - 22 015 (+40) ед,
- РСЗО - 1262 (+0) ед,
- средства ПВО - 1046 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 22 503 (+120),
- крылатые ракеты - 3049 (+31),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 34 132 (+137) ед,
- специальная техника - 3697 (+1)
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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