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Защитники лишили оккупантов 137 автомобилей и 40 артиллерийских систем. Генштаб обновил потери россиян в войне против Украины

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Защитники лишили оккупантов 137 автомобилей и 40 артиллерийских систем. Генштаб обновил потери россиян в войне против Украины

Генштаб

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Генштаб обновил потери россиян в войне против Украины.

Россияне потеряли 137 автомобилей, 40 артиллерийских систем, 20 боевых бронированных машин, 11 танков и почти 1500 человек.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.01.25 ориентировочно составили

  • личного состава - около 814 150 (+1480) человек
  • танков - 9791 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин - 20 368 (+20) ед,
  • артиллерийских систем - 22 015 (+40) ед,
  • РСЗО - 1262 (+0) ед,
  • средства ПВО - 1046 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 22 503 (+120),
  • крылатые ракеты - 3049 (+31),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 34 132 (+137) ед,
  • специальная техника - 3697 (+1)
Защитники лишили оккупантов 137 автомобилей и 40 артиллерийских систем. Генштаб обновил потери россиян в войне против Украины - изображение 1
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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