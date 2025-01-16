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Премьер-министр Великобритании и министр обороны Италии приехали в Киев

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Продолжают поддерживать Украину

Премьер-министр Великобритании и министр обороны Италии приехали в Киев

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Владислав Прийменко Автор UA-Футбол
Новина українською

Премьер-министр Великобритании и министр обороны Италии приехали в Киев.

По сообщениям Associated Press (AP), Премьер Великобритании Кир Стармер впервые посетил Украину после вступления в должность в июле 2024 года. Его визит был незапланированным.

Британское правительство заявило, что Стармер и президент Украины Владимир Зеленский подпишут в Киеве договор о "100-летнем партнёрстве", охватывающий такие сферы, как оборона, наука, энергетика и торговля.

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Министр обороны Италии Гвидо Крозетто посетил столицу Украины с официальным визитом. По словам Посольства Италии в Украине он проведёт ряд институциональных встреч.

Напомним, 15 января президент Украины посетил Польшу, где встретился с Президентом Андже Дудой и Премьер-Министром Дональдом Туском.

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