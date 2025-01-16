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Во время встречи президента Украины и премьер-министра Великобритании в Киеве были взрывы, - The Guardian

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Во время встречи президента Украины и премьер-министра Великобритании в Киеве были взрывы, - The Guardian

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Во время встречи президента Украины и премьер-министра Великобритании в Киеве были взрывы.

По информации The Guardian, беспилотник гудел недалеко от Мариинского дворца. Силы ПВО сбивали дрон. В Киеве была объявлена воздушная тревога.

Взрывы были слышны и во дворце, где Владимир Зеленский и Кир Стармер должны были дать пресс-конференцию по итогам встречи.

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Напомним, что Кир Стармер приехал в Киев с необъявленным визитом. С президентом Украины он подпишет договор о "100-летнем партнёрстве".

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Источник:
The Guardian
Опубликовал: Владислав Прийменко
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