Во время встречи президента Украины и премьер-министра Великобритании в Киеве были взрывы, - The Guardian
Без слов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во время встречи президента Украины и премьер-министра Великобритании в Киеве были взрывы.
По информации The Guardian, беспилотник гудел недалеко от Мариинского дворца. Силы ПВО сбивали дрон. В Киеве была объявлена воздушная тревога.
Взрывы были слышны и во дворце, где Владимир Зеленский и Кир Стармер должны были дать пресс-конференцию по итогам встречи.
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Напомним, что Кир Стармер приехал в Киев с необъявленным визитом. С президентом Украины он подпишет договор о "100-летнем партнёрстве".
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Источник:The Guardian
Опубликовал: Владислав Прийменко
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