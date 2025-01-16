Украина и Великобритания подписали соглашение о 100-летнем партнёрстве
Исторический момент
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украина и Великобритания подписали соглашение о 100-летнем партнёрстве.
Свои подписи поставили Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Соглашение углубит двусторонние отношения в оборонной сфере и предусматривает дальнейшую военную помощь Киеву.
"Сегодня действительно исторический день. Отношения Украины и Великобритании близки как никогда. Мы вышли на новый уровень, это больше, чем стратегические отношения. Мы подписали Соглашение о 100-летнем партнерстве", - рассказал Зеленский.
Премьер-министр заявил, что Украина и Великобритания стали ближе.
"Стремление Путина оторвать Украину от её ближайших партнёров обернулось грандиозным стратегическим провалом. Вместо этого мы стали ближе, чем когда-либо, и это партнёрство выведет нашу дружбу на новый уровень.
Силу нашей многолетней дружбы не следует недооценивать. Поддержка Украины в защите от варварского вторжения России и восстановлении процветающего, суверенного будущего жизненно важна для основы безопасности этого правительства и нашего плана перемен", — сказал Стармер.
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