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Украина и Великобритания подписали соглашение о 100-летнем партнёрстве

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Исторический момент

Украина и Великобритания подписали соглашение о 100-летнем партнёрстве

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Владислав Прийменко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украина и Великобритания подписали соглашение о 100-летнем партнёрстве.

Свои подписи поставили Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Соглашение углубит двусторонние отношения в оборонной сфере и предусматривает дальнейшую военную помощь Киеву.

"Сегодня действительно исторический день. Отношения Украины и Великобритании близки как никогда. Мы вышли на новый уровень, это больше, чем стратегические отношения. Мы подписали Соглашение о 100-летнем партнерстве", - рассказал Зеленский.

Премьер-министр заявил, что Украина и Великобритания стали ближе.

"Стремление Путина оторвать Украину от её ближайших партнёров обернулось грандиозным стратегическим провалом. Вместо этого мы стали ближе, чем когда-либо, и это партнёрство выведет нашу дружбу на новый уровень.

Силу нашей многолетней дружбы не следует недооценивать. Поддержка Украины в защите от варварского вторжения России и восстановлении процветающего, суверенного будущего жизненно важна для основы безопасности этого правительства и нашего плана перемен", — сказал Стармер.

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Комментарии
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Bаrcelinius
16.01.2025 в 16:49
На сто лет в Украине людей не хватит.
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Комментарии 3
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Bаrcelinius
16.01.2025 в 16:49
На сто лет в Украине людей не хватит.
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Gudvin85 (Киев)
16.01.2025 в 15:56
- на сто лет
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Matachorros (Chicago)
16.01.2025 в 15:53
А не хотите нас взять в состав ВБ, раз ЕС и НАТО жидко обгадились....было бы эпично
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