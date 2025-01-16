Для улучшения защиты. Великобритания поставит Украине новую мобильную систему ПВО, - The Guardian
Показывают не словами, а действиями
Getty Images/Global Images Ukraine
Великобритания поставит Украине новую мобильную систему противовоздушной обороны.
По информации The Guardian, систему разработают в Великобритании и её профинансирует Дания.
"В 2025 году Великобритания окажет Украине больше поддержки, чем когда-либо прежде. Система противовоздушной обороны будет "«разработана с учётом потребностей Украины"", — заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
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Напомним, что Великобритания и Украина подписали договор о 100-летнем партнёрстве, который углубит двусторонние отношения в оборонной сфере и предусматривает дальнейшую военную помощь Украине.
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Источник:The Guardian
Опубликовал: Владислав Прийменко
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