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Для улучшения защиты. Великобритания поставит Украине новую мобильную систему ПВО, - The Guardian

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Для улучшения защиты. Великобритания поставит Украине новую мобильную систему ПВО, - The Guardian

Getty Images/Global Images Ukraine

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Великобритания поставит Украине новую мобильную систему противовоздушной обороны.

По информации The Guardian, систему разработают в Великобритании и её профинансирует Дания.

"В 2025 году Великобритания окажет Украине больше поддержки, чем когда-либо прежде. Система противовоздушной обороны будет "«разработана с учётом потребностей Украины"", — заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

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Напомним, что Великобритания и Украина подписали договор о 100-летнем партнёрстве, который углубит двусторонние отношения в оборонной сфере и предусматривает дальнейшую военную помощь Украине.

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Источник:
The Guardian
Опубликовал: Владислав Прийменко
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