Зеленский: Если Украина не в НАТО, то как финансировать и вооружать миллионную армию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Украины должны включать финансирование и вооружение миллионной армии, особенно если страна не станет членом НАТО.

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Об этом он сказал в интервью польским СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский риторически спросил, как Украина сможет поддерживать свою армию без помощи НАТО:

"У меня простой вопрос, например, мы еще не в НАТО и пошла дипломатия. У меня вопрос, миллионная армия, которая есть в Украине, сейчас партнеры помогают, где мы найдем деньги и оружие потом, чтобы содержать миллионную армию? Это факт. Если у вас нет НАТО, ПВО, поддержки, общего флота, то вы должны рассчитывать на себя. Какая армия в Европе сегодня больше украинской - никакая. Это не о том, что это наше преимущество, это о том, что это очень-очень дорогостояще", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что для мира необходимо исключить эскалацию. Для этого, по его словам, Украине нужны гарантии безопасности, в частности членство в НАТО, современные системы ПВО, оружие и другая поддержка.

После встречи с премьером Польши Дональдом Туском 15 января Зеленский отметил, что среди возможных гарантий обсуждается развертывание миротворческих сил в Украине. Этот вопрос сейчас находится на стадии консультаций с союзниками. Зеленский также анонсировал переговоры с премьером Великобритании Киром Стармером, который прибыл в Киев 16 января.

Зеленский подчеркнул, что сегодня армия РФ численно превышает все армии ЕС вместе взятые: "Больше, больше оружия, больше людей и больше наглости... Без украинской армии шансов у армии ЕС пока нет, к сожалению".