"Пусть занимается делами Украины ", - оппозиция Польши обвинила Зеленского во вмешательстве в выборы

В крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" раскритиковали президента Владимира Зеленского, который якобы продемонстрировал поддержку кандидата в президенты от власти Рафалу Тшасковскому.

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Об этом пишет Onet.

Так, бывший премьер Матеуш Моравецкий посоветовал Зеленскому "заняться делами Украины", а "своего президента они выберут сами".

"Пусть украинский президент занимается делами Украины, а мы сами выберем своего президента. Он имеет право - и даже обязанность - заботиться об интересах своей страны, но именно мы здесь решаем, кто является кандидатом и кто имеет какие взгляды на наиболее фундаментальные вопросы", - заявил он.

Так, в "ПиС" возмутились ответом Зеленского на слова кандидата, которого поддерживает оппозиция, Кароля Навроцкого о том, что Украину нельзя приглашать в НАТО и ЕС, пока не будет решен вопрос с Волынской трагедией.

Тогда в интервью президент заявил, что если Украины не будет в ЕС и НАТО, это означает, что она не будет иметь гарантий безопасности и останется наедине против Российской Федерации.

"Если Польша не видит нас в этих союзах, тогда господину Навроцкому уже нужно идти тренироваться. Поскольку может выясниться, что он должен будет взять в руки оружие, чтобы совместно со своими земляками защищать свою страну", - сказал глава государства.

После трансляции интервью прозвучали политики "Права и справедливости", возмутились, что таким образом Зеленский вмешивается в избирательный процесс в Польше, и оказывает поддержку Рафалу Тшасковскому.