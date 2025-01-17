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Николаю Морозюку – 37 лет: что вы знаете об экс-игроке Динамо? Квиз от UA-Футбол

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Николаю Морозюку – 37 лет: что вы знаете об экс-игроке Динамо? Квиз от UA-Футбол

Фото: instagram.com/krasavafc

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

17 января экс-игроку "Динамо" и сборной Украины Николаю Морозюку исполняется 37 лет.

По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните его карьеру пройдя наш квиз.

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Николай Морозюк квиз от UA-Футбол
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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
17.01.2025 в 01:21
обещал вернуться в ЧО и не пришёл --нельзя ему верить трепло
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
17.01.2025 в 01:21
обещал вернуться в ЧО и не пришёл --нельзя ему верить трепло
Ответить
0
0

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