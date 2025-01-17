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Богданов: Динамо при Блохине – впервые в истории третье и четвертое место. Пришел Ребров и выиграл золото. О чем говорить?

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Футболисту не понравилось работать с легендой клуба

Богданов: Динамо при Блохине – впервые в истории третье и четвертое место. Пришел Ребров и выиграл золото. О чем говорить?

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Бывший полузащитник "Динамо" Андрей Богданов заявил, что отношения с Олегом Блохиным у него не сложились.

– Как у вас сложились отношения с Блохиным?

– Отвечу одним словом: "Никак". Я ничего не хочу говорить. Можем посмотреть места "Динамо" в УПЛ при Блохине – впервые в истории третье место и впервые в истории четвертое место. После Блохина пришел Сергей Ребров и выиграл золото. О чем говорить? Поэтому закончим на этом, – ответил Богданов.

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Столичный клуб финишировал 4-м в кампании 2013/14, набрав 53 балла. 57 очков было у "Металлиста", 59 – у "Днепра", а очередной чемпионский титул завоевал донецкий "Шахтер" (65 пунктов).

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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
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