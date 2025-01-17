Богданов: Динамо при Блохине – впервые в истории третье и четвертое место. Пришел Ребров и выиграл золото. О чем говорить?
Футболисту не понравилось работать с легендой клуба
Колос
Бывший полузащитник "Динамо" Андрей Богданов заявил, что отношения с Олегом Блохиным у него не сложились.
– Как у вас сложились отношения с Блохиным?
– Отвечу одним словом: "Никак". Я ничего не хочу говорить. Можем посмотреть места "Динамо" в УПЛ при Блохине – впервые в истории третье место и впервые в истории четвертое место. После Блохина пришел Сергей Ребров и выиграл золото. О чем говорить? Поэтому закончим на этом, – ответил Богданов.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Столичный клуб финишировал 4-м в кампании 2013/14, набрав 53 балла. 57 очков было у "Металлиста", 59 – у "Днепра", а очередной чемпионский титул завоевал донецкий "Шахтер" (65 пунктов).
Популярное сейчас
- Кубок короля. Реал – Сельта 5:2. Мадридцы создали себе проблемы на ровном месте и успешно их решили
- Реал Мадрид – Сельта Виго. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании
- Бущан в Саудовской Аравии? В Динамо прокомментировали информацию
- Умер бывший игрок киевского Динамо и Шахтера. Ему не было 60-ти
- Невеста Роналду превзошла жену Месси по доходам в Instagram: возлюбленная Бекхэма - среди лидеров
- Винисиус больше не холостяк: пара долго скрывала свои отношения. ФОТО красавицы-половинки