Генштаб подытожил потери россиян: сколько оккупантов и техники уничтожили Силы обороны за минувшие сутки?
Урожайный день был на транспортные средства
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генштаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки военных действий.
Силы обороны ликвидировали и ранили еще 1670 оккупантов. Кроме этого уничтожили 218 единиц техники, в том числе 12 танков.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 815820 (+1670) человек,
- танков ‒ 9803 (+12) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 20381 (+13) ед,
- артиллерийских систем – 22019 (+4) ед,
- РСЗО – 1262 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 1046 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 22566 (+63),
- крылатых ракет ‒ 3049 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 34256 (+124) ед,
- специальной техники – 3699 (+2).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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