Россияне ночью запустили 50 ударных БПЛА. В Одесской области зафиксированы попадания, один дрон полетел в Румынию
Также атаковали баллистикой
A. Gusev's Photo, Pacific Press
В ночь с 16 на 17 января россияне атаковали Украину с воздуха. В общей сложности они использовали 50 ударных БпЛА и дронов-имитаторов и две баллистические ракеты "Искандер-М".
Дроны запускали сразу с пяти направлений: Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск. Ракеты летели из Ростовской области.
“Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 подтверждено избиение 33-х ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Одесской областях.
9 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряно (без негативных последствий), еще 1 БПЛА вышел из воздушного пространства Украины в направлении Румынии”, – говорится в отчете ПС ВСУ.
В результате атаки пострадал Измаильский район Одесской области.
“Целью россиян была припортовая инфраструктура. К счастью, погибших и пострадавших нет. В результате обстрела повреждения фасадов зданий и жилого дома”, – говорится в обращении председателя Одесской ОВА Олега Кипера.
Также, в результате падения сбитых вражеских БПЛА, повреждены здания учреждений, частных предприятий и домохозяйств в Харьковской, Черкасской и Киевской областях.
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