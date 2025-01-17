Россияне ночью запустили 50 ударных БПЛА. В Одесской области зафиксированы попадания, один дрон полетел в Румынию

В ночь с 16 на 17 января россияне атаковали Украину с воздуха. В общей сложности они использовали 50 ударных БпЛА и дронов-имитаторов и две баллистические ракеты "Искандер-М".

Дроны запускали сразу с пяти направлений: Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск. Ракеты летели из Ростовской области.

“Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. По состоянию на 09:00 подтверждено избиение 33-х ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Одесской областях. 9 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряно (без негативных последствий), еще 1 БПЛА вышел из воздушного пространства Украины в направлении Румынии”, – говорится в отчете ПС ВСУ.

В результате атаки пострадал Измаильский район Одесской области.

“Целью россиян была припортовая инфраструктура. К счастью, погибших и пострадавших нет. В результате обстрела повреждения фасадов зданий и жилого дома”, – говорится в обращении председателя Одесской ОВА Олега Кипера.

Также, в результате падения сбитых вражеских БПЛА, повреждены здания учреждений, частных предприятий и домохозяйств в Харьковской, Черкасской и Киевской областях.