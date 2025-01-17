Россияне ударили баллистикой по Кривому Рогу. Есть погибшие и тяжелораненые

Днем 17 января россияне нанесли удар по Кривому Рогу. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по городу зафиксированы прилеты баллистических ракет.

Следствием стала гибель четырех человек: три женщины и один мужчина. Еще трое находятся в тяжелом состоянии: 22-летняя девушка и мужчины 34 и 56 лет.

Кроме этого повреждены учебное заведение и два пятиэтажных жилых дома. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

ГСЧС обновила информацию о том, что количество пострадавших возросло до шести.