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Россияне ударили баллистикой по Кривому Рогу. Есть погибшие и тяжелораненые

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Посреди белого дня

Россияне ударили баллистикой по Кривому Рогу. Есть погибшие и тяжелораненые

Telegram: Олег Лисак

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Днем 17 января россияне нанесли удар по Кривому Рогу. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по городу зафиксированы прилеты баллистических ракет.

Следствием стала гибель четырех человек: три женщины и один мужчина. Еще трое находятся в тяжелом состоянии: 22-летняя девушка и мужчины 34 и 56 лет.

Кроме этого повреждены учебное заведение и два пятиэтажных жилых дома. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

ГСЧС обновила информацию о том, что количество пострадавших возросло до шести.

"Каждый такой террористический удар – это очередное напоминание, с кем имеем дело. Россия не останавливается сама – ее можно только остановить общим давлением. Давлением всех в мире, кто ценит жизнь", – подчеркнул Зеленский.

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Источник:
Telegram Олег Лисак
Опубликовал: Максим Кучер
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