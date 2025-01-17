Акценты. Их ответ ВАРу, или Куда катится этот мир?
“На усмотрение арбитра”
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Можно сказать, что эту тему для разговора инициировал мой коллега-консультант по блогу Юстас. Еще с месяц назад он прислал мне видеообзор
Я обещал вернуться к ним, но все как-то было недосуг. А говорить тут, ей-богу, есть о чем. Даже если вы в судействе, что называется, ни уха, ни рыла.
В первом тайме атакующий игрок от души проехался всеми шипами по лицу кипера ПСЖ. После чего Доннарумму пришлось заменить – факт говорит за себя. Нанесший травму отделался легким испугом, даже фол не был зафиксирован. Неумышленно? Да, но с каких пор это освобождает от наказания?
Контрастом – эпизод второго тайма. В штрафной площади парижан мяч, рикошетом от партнера, с близкого расстояния попадает в руку защитнику. Следует незамедлительный пенальти. “Неестественное” положение руки? Нужно ведь постоянно бегать с опущенными и прижатыми к телу руками – как бы чего не вышло!
Итак, можно оставить незамеченным случайное нанесение травмы, но стоит мячу коснуться “неправильно” расположенной руки - и это безжалостно карается, невзирая на никак не меньшую случайность. Причем, принявший оба решения арбитр через неделю признается лучшим в 2024 году. Неладно что-то в королевстве ФИФА…
На наш с Юстасом взгляд, эти случаи наглядно иллюстрируют, как именно судьи могут выходить из положения в эпоху ВАР. То есть, каким образом рычаги влияния на игру все еще остаются у них в руках. Пресловутого “на усмотрение арбитра” никто не отменял. Напротив, оно звучит все чаще и отчетливее.
Ведь было же сказано в свое время: игра с риском нанесения травмы должна наказываться уже по определению. Так же, как звучало во всеуслышание: игра рукой не должна фиксироваться после рикошетов от других игроков. Но затем, вослед этому появляются целые вереницы рекомендаций, иной раз противоречащих друг другу.
И когда судьи уже сами не понимают, так чем же и по каким критериям руководствоваться при принятии решений, на выручку приходит старое как мир: на усмотрение арбитра. Для чего же тогда городили весь этот изобильный огород? Где был видеоассистент “с восьми до одиннадцати”? Или почему его проигнорировали?
Наивны те, кто полагает, что ФИФА иже с нею озабочены адекватной трактовкой правил футбола. В самом лучшем случае, для них важно, чтобы авторитет рефери оставался непоколебимым. О худшем и думать не хочется - тут мы уже вступаем в плоскость теорий заговора и договора.
А что я вам говорил, когда весь этот ВАР еще находился в стадии обсуждения? Во главе угла останется человеческий фактор. Четкой гарантии справедливого судейства нет и не будет. Зато уже то там, то сям поднимают голову ВАРофобы – он, видишь ли, “затмевает спортивный аспект”. Эх, если бы проблема была только в этом…
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