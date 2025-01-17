ССО уничтожили и пленили россиян, которые расстреляли пленных украинских бойцов ТРО

Бойцы Сил спецопераций ВСУ выследили российских солдат, которые убили двух украинских военнопленных: часть вражеских контрактников ликвидированы, трое - взяты в плен, они уже дают показания.

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Об этом сообщает пресс-служба ССО.

"Российские войска расстреляли двух бойцов Сил территориальной обороны Украины, которых они взяли в плен несколько дней назад на одном из направлений. Они думали, что их преступление останется безнаказанным. Между тем одно из подразделений Сил специальных операций тщательно планировало операцию по уничтожению этой вражеской группы и возвращению тел украинских военных. Когда операторы ССО выдвинулись на выполнение специальных действий, они уничтожили часть расстрельной группы, а других заставили сдаться в плен", - говорится в сообщении.

Детали: Пленными россиянами оказались морские пехотинцы из 40 арктической бригады. На допросе они признались, что взяли в плен двух военных Сил теробороны Украины и доложили об этом командиру своей роты.

Ротный по рации приказал россиянам казнить украинских военных. Бойцы ТРО услышали это и бросились бежать, но по ним сразу открыли огонь российские военные с позывными "Ярый", "Лебедь", "Бум" и "Белый".

Трех последних операторы ССО уничтожили во время специальных действий, а вот "Ярого" вместе с еще двумя другими удалось взять в плен. Они уже дают показания.

Все пленные оказались контрактниками, которые служат в армии РФ всего полтора месяца.

ССО напоминают: казнь военнопленных является грубым нарушением Женевской конвенции и является военным преступлением.