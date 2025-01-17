Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор
Детали разговора лидеров пока не разглашаются
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Новоизбранный президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Это произошло в пятницу, 17 января.
Об этом сообщает китайское агентство Xinhua.
"Лидер Китая Си Цзиньпин провел в пятницу телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом", - заявляет издание.
При этом другие детали разговора Трампа и Си Цзиньпина пока не разглашаются.
Напомним, что команда Дональда Трампа пригласила Си Цзиньпина на его инаугурацию, которая состоится 20 января. Западные СМИ отмечают, что это был важный шаг, поскольку, по американской традиции, мировые лидеры не приглашаются на инаугурации президентов.
Впрочем, китайский лидер отказался от предложения. Как известно, Китай отправит на инаугурацию Трампа вице-президента Хань Чжэна.
Издание Politico пишет, что такой шаг может разочаровать команду нового президента США, потому что Хань Чжэн играет символическую роль в Китае. При этом визит министра иностранных дел имел бы большее значение, поскольку бы стороны могли провести первые переговоры.
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