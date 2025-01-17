Из Украины в Хорватию. Гимнаст Илья Ковтун меняет гражданство

Серебряный призер Олимпийских игр-2024 по спортивной гимнастике Илья Ковтун приступил к получению гражданства Хорватии.

Вместе с тренером Ириной Горбачевой он подал документы на получение паспорта Хорватии.

Об этом сообщил тренер сборной Хорватии Владимир Маджаревич.

Как сообщают хорватские СМИ, местная федерация гимнастики быстро отреагировала и согласовала этот запрос.

Отмечается, что Ковтун уже 3 года проживает в Хорватии, что должно облегчить получение гражданства.

Также хорватские СМИ пишут о том, что такое решение гимнаста также обусловлено конфликтами в Украинской федерации гимнастики.

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Украинская сторона, вероятно, не захочет добровольно отпускать такого талантливого спортсмена, что может привести к годовой "карантинной паузе" от международных соревнований. Впрочем, Ковтун и его тренер готовы к этому.

Ковтун - серебряный призер Олимпиады-2024 по спортивной гимнастике, 4-кратный чемпион Европы и 2-кратный призер чемпионатов мира.