Из Украины в Хорватию. Гимнаст Илья Ковтун меняет гражданство
Серебряный призер Олимпиады-2024 меняет гражданство
Getty Images/Global Images Ukraine
Серебряный призер Олимпийских игр-2024 по спортивной гимнастике Илья Ковтун приступил к получению гражданства Хорватии.
Вместе с тренером Ириной Горбачевой он подал документы на получение паспорта Хорватии.
Об этом сообщил тренер сборной Хорватии Владимир Маджаревич.
Как сообщают хорватские СМИ, местная федерация гимнастики быстро отреагировала и согласовала этот запрос.
Отмечается, что Ковтун уже 3 года проживает в Хорватии, что должно облегчить получение гражданства.
Также хорватские СМИ пишут о том, что такое решение гимнаста также обусловлено конфликтами в Украинской федерации гимнастики.
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Украинская сторона, вероятно, не захочет добровольно отпускать такого талантливого спортсмена, что может привести к годовой "карантинной паузе" от международных соревнований. Впрочем, Ковтун и его тренер готовы к этому.
Ковтун - серебряный призер Олимпиады-2024 по спортивной гимнастике, 4-кратный чемпион Европы и 2-кратный призер чемпионатов мира.
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