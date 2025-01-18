Верховный суд США запретил TikTok, Трамп пообещал разобраться
Верховный суд США оставил в силе федеральный закон
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Верховный суд США оставил в силе федеральный закон, в соответствии с которым китайская корпорация ByteDance должна либо продать свой видеохостинг TikTok, либо прекратить его работу на территории США. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Закон о запрете TikTok американский Конгресс принял еще в апреле прошлого года. Компания ByteDance пыталась оспорить его в американских судах, но судьи пришли к выводу, что закон не нарушает Первую поправку к Конституции США, которая провозглашает свободу слова и свободу прессы.
"Несомненно, для более 170 миллионов американцев TikTok является особым и широким пространством для самовыражения, средством привлечения и источником сообщества. Однако Конгресс решил, что отчуждение [активов TikTok] необходимо для решения обоснованных соображений национальной безопасности относительно практики сбора данных TikTok и его связей с иностранным противником", - говорится в решении суда.
Поскольку суд оставил закон в силе, уже 19 января TikTok должен выполнить требования - закрыть возможность новых загрузок на смартфоны в США.
Тем временем избранный президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с вопросом запрета TikTok после своей инаугурации.
"Решение Верховного суда было ожидаемым, и все должны его уважать. Мое решение по TikTok будет в не таком уж отдаленном будущем, но я должен изучить ситуацию", - написал он в собственной соцсети Truth Social.
Перед этим Трамп сообщил, что говорил по телефону с китайским лидером Си Цзиньпинем, в частности они касались вопроса TikTok.
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