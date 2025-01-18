Довбик забивает, Трубин играет на ноль, Холанд продлевает контракт с Ман Сити, Кварацхелия переходит в ПСЖ. Главные новости за 17 января

Артем открыл счет в матче 21-го тура Серии А против "Дженоа". Еще до перерыва "волки" пропустили, но во втором тайме таки одержали победу – 3:1. Довбик за 85 минут успел забить 1 гол, отдать 82% точных передач, также он преуспел в одной удачной обводке и сделал 16 касаний к мячу.

Также состоялся матч 18-го тура чемпионата Португалии, в котором "Бенфика" с Анатолием Трубиным сыграла против ФК "Фамаликан". Все очень легко для "орлов", с хет-триком Баррейру – 4:0 на табло. За все игровое время Трубин отдал 86% точных передач и в целом сделал 27 касаний к мячу.

"Манчестер Сити" согласовал новый долгосрочный контракт с Эрлингом Холандом. Соглашение будет рассчитано до 2034 года. 24-летний норвежский форвард согласовал условия личного контракта с "горожанами" на 9,5 лет, что является рекордным сроком для АПЛ. Также отмечается, что это будет один из самых оплачиваемых контрактов в мировом футболе.

В сообщении отмечается, что спортивный комитет KBVB прекратил сотрудничество с 39-летним немецким специалистом Доменико Тедеско после тщательной оценки выступлений сборной под его руководством во время утренней встречи 17-го января. Напомним, что матчи между сборными Украины и Бельгии в плей-офф Лиги наций за место в дивизионе A состоятся 20-го и 23-го марта соответственно.

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Левый вингер Хвича Кварацхелия стал новым игроком французского гранда "Пари Сен-Жермен". 23-летний футболист подписал долгосрочный контракт с "ПСЖ", рассчитанный до июня 2029 года. Переход Кварацхелии из "Наполи" обошелся парижанам в 70 миллионов евро.